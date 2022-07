Fêtes locales Saint-Cricq-Villeneuve, 29 juillet 2022, Saint-Cricq-Villeneuve.

Fêtes locales

Saint-Cricq-Villeneuve Landes CDT 40

2022-07-29 – 2022-07-31

Saint-Cricq-Villeneuve

Landes

Saint-Cricq-Villeneuve

12 EUR Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, elles débuteront par une soirée Tapas et un Marché nocturne dès 19h le vendredi. Samedi les pêcheurs se retrouvent pour un concours et un casse-croûte. A 15h, début des « 6 travaux de St Cricq », animation ludique accessible aux enfants (10€/équipe de 5) et Repas « Côte à l’os à 20h. Dimanche, après la messe, déjeuner au Food-truck, après-midi festive autour du Ventriglisse et du terrain de pétanque avant un repas « Ribs » à 20h. Le Feu d’Artifice clôturera les Fêtes à 23h.

Les Fêtes se préparent à Saint-Cricq Villeneuve, le programme est festif et gourmand !

+33 7 80 04 67 52

