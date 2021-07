Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Cricq-Villeneuve Landes, Saint-Cricq-Villeneuve Fêtes locales Saint-Cricq-Villeneuve Saint-Cricq-Villeneuve Catégories d’évènement: Landes

Saint-Cricq-Villeneuve

Fêtes locales Saint-Cricq-Villeneuve, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Saint-Cricq-Villeneuve. Fêtes locales 2021-07-24 – 2021-07-25

Saint-Cricq-Villeneuve Landes Saint-Cricq-Villeneuve 15 EUR A Saint-Cricq Villeneuve, le concours de pêche ouvre les Fêtes dès 8h30 le samedi, concours de quilles, forains, château gonflable animent la journée puis, à 20h vous pourrez déguster la Côte à l’Os avant une soirée endiablée animée par « Yo soy le fiesta ».

Dimanche après la messe, présence du Foodtruck « le Chaudron », concours de pétanque communal dans l’après-midi et vous passerez à table pour un repas grillades. A Saint-Cricq Villeneuve, samedi, concours de quilles, forains, château gonflable animent la journée puis, à 20h vous pourrez déguster la Côte à l’Os avant une soirée endiablée animée par « Yo soy le fiesta ».

Lieu Saint-Cricq-Villeneuve