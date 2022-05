Fêtes locales Rivière-Saas-et-Gourby, 10 juin 2022, Rivière-Saas-et-Gourby. Fêtes locales Rivière-Saas-et-Gourby

2022-06-10 – 2022-06-12

Rivière-Saas-et-Gourby Landes Rivière-Saas-et-Gourby Vendredi

Pelote basque et soirée tapas.

Samedi

Tournoi de basket 3×3, et rugby en toucher 3×3

20h repas avec podium Jean-Mi animation.

Dimanche

12h repas convivial Vendredi

