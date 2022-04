Fêtes locales : Repas Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales : Repas Ozenx-Montestrucq, 8 mai 2022, Ozenx-Montestrucq. Fêtes locales : Repas Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq

2022-05-08 12:00:00 – 2022-05-08 Salle des fêtes Route de Narp

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques Ozenx-Montestrucq Repas sans inscription : tapas, grillades et karaoké. Repas sans inscription : tapas, grillades et karaoké. Repas sans inscription : tapas, grillades et karaoké. Pixabay

Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: OZENX MONTESTRUCQ, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ozenx-Montestrucq Adresse Salle des fêtes Route de Narp Ville Ozenx-Montestrucq lieuville Salle des fêtes Route de Narp Ozenx-Montestrucq Departement Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales : Repas Ozenx-Montestrucq 2022-05-08 was last modified: by Fêtes locales : Repas Ozenx-Montestrucq Ozenx-Montestrucq 8 mai 2022 Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques

Ozenx-Montestrucq Pyrénées-Atlantiques