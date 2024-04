Fêtes locales Orthez, dimanche 28 juillet 2024.

Fêtes locales Orthez Pyrénées-Atlantiques

18h, arènes Corrida avec trois toreros le mexicain Sergio Flores, déjà venu il y a deux ans, et des Espagnols Gomez del Pilar et Luis Gerpe. Ils affronteront les toros de six élevages portugais l .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28

fin : 2024-07-28

dans les rues

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

