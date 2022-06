Fêtes locales Orthez, 22 juillet 2022, Orthez.

Fêtes locales

Jardin public Orthez Pyrénées-Atlantiques

2022-07-22 – 2022-07-22

Orthez

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Grande course des Pitchouns : mini-trail urbain pour les enfants de 7 à 15 ans.

3 catégories représentées : 7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans.

Distances différentes selon les âges.

Arrivée au Parc Gascoin.

19h30, parc Gascoin : Feria Fébus – Urban Trail : Course à pied de 7,2 km

19h30, arènes du Pesqué : Concert de l’harmonie municipale

21, parvis de l’église St Pierre : Cérémonie d’ouverture des fêtes avec la banda Lous Gaouyous.

21h30 : Concert The Supersoul Brothers : groupe de 6 musiciens palois qui perpétuent l’énergie libératrice de la Deep Soul.

Mairie

Orthez

