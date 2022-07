Fêtes locales Navailles-Angos Navailles-Angos Catégories d’évènement: Navailles-Angos

2022-08-14 12:00:00 – 2022-08-14 Navailles-Angos

Pyrénées-Atlantiques Navailles-Angos 12h : apéritif offert par le comité des fêtes suivi d’un pique-nique géant (chacun amène ses provisions).

Buvette toute la journée.

14h30 : tournois de pétanque.

Structures gonflables.

Promenade à cheval. Comité des fêtes Navailles

