Fêtes locales Morlaàs, vendredi 11 octobre 2024.

Place de la Hourquie Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Les fêtes de Morlaàs reviennent en grande pompe pour célébrer cette année les 35 ans du jumelage avec les villes de Tostedt et Manteigas. Pour honorer cette longue amitié, les délégations de chaque ville seront présentes pour ce moment de partage.

19h30 ouverture des fêtes, remise des clés par M. le Maire à la salle polyvalente avec la participation des écoles Morlanaises. Apéritif/ buvette tenue par le Comité des Fêtes, animations musicales par l’Ecole de musique.

20h30 repas en musique réalisé par le traiteur Papa Cook, concerts avec les groupes Portugais et Allemands. Inscription au repas et paiement via une billetterie en ligne Les PetitsBillets

Fête foraine. 10 EUR.

Début : 2024-10-11 19:30:00

fin : 2024-10-11 02:00:00

Place de la Hourquie

Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

