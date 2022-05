Fêtes locales Morcenx-La-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: 40110

Morcenx-la-Nouvelle

Fêtes locales Morcenx-La-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle, 17 juin 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Fêtes locales Morcenx-La-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle

2022-06-17 – 2022-06-19

Morcenx-la-Nouvelle 40110 Courses à trottinettes le vendredi, samedi et dimanche

Samedi 18 juin: Festicoursette à 17h sur inscription à l’Office de Tourisme – Gratuit

Festicourse à 17h sur inscription sur: www.sochrono.fr commité des fêtes

Morcenx-la-Nouvelle

