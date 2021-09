Montardon Montardon Montardon, Pyrénées-Atlantiques Fêtes locales Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Fêtes locales Montardon, 25 septembre 2021, Montardon. Fêtes locales 2021-09-25 – 2021-09-25

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon EUR 0 0 Le samedi sera placé sous le signe du sport (VTT, pétanque). Samedi soir, la Bodega organisée par la Pelote devrait connaître un franc succès. Le dimanche restera dans la tradition avec la messe et l’Apéritif offert et servi par la municipalité. 13h30 : tournoi de pétanque (Inscriptions 13h00)

14h30 : randonnée familiale en VTT organisée par l’association Montardon Accro’Bike. Inscriptions sur place.

19h : repas organisé par la pelote (inscriptions entre le 11 et le 18 septembre par @ : pelotemontardon@gmail.com).

L’animation musicale sera assurée par le groupe The Fo’s Celtic.

dernière mise à jour : 2021-09-20

