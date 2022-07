Fêtes locales Monein, 6 août 2022, Monein.

Fêtes locales

Monein Pyrénées-Atlantiques

2022-08-06 07:30:00 – 2022-08-06

Monein

Pyrénées-Atlantiques

EUR 1 Concours de pêche adulte et enfant au Luzoué retenue amont de chez Moussou.

15h Au stade du Pont Lat : Démonstration de course landaise et jeux de vachettes présentés par la Ganaderia Deyris.

22h30 Sur la grande scène : Grand show Le mix spécial féria – DJ Peio et Jean Mi.

3h Fermeture.

Monein

dernière mise à jour : 2022-07-11 par