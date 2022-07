Fêtes locales Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Monein, 5 août 2022, Monein. Fêtes locales

Place Henri Lacabanne Sous les halles de la mairie Monein Pyrénées-Atlantiques Sous les halles de la mairie Place Henri Lacabanne

2022-08-05 – 2022-08-05

Sous les halles de la mairie Place Henri Lacabanne

Monein

Pyrénées-Atlantiques 10 EUR Ouverture officielle des fêtes, remise des clés de la ville par M. le Maire au conseil municipal des jeunes et au comité des fêtes.

19h30 Apéritif du comité des fêtes.

20h30 Repas des fêtes préparé par l’auberge Cheval Blanc.

21h30 Bal trad animé par « Toti tres ».

23h30 Concert avec « Huntza ».

01h00 DJ Balpores.

04h00 Fermeture. Ouverture officielle des fêtes, remise des clés de la ville par M. le Maire au conseil municipal des jeunes et au comité des fêtes.

19h30 Apéritif du comité des fêtes.

20h30 Repas des fêtes préparé par l’auberge Cheval Blanc.

21h30 Bal trad animé par « Toti tres ».

23h30 Concert avec « Huntza ».

01h00 DJ Balpores.

04h00 Fermeture. Ouverture officielle des fêtes, remise des clés de la ville par M. le Maire au conseil municipal des jeunes et au comité des fêtes.

19h30 Apéritif du comité des fêtes.

20h30 Repas des fêtes préparé par l’auberge Cheval Blanc.

21h30 Bal trad animé par « Toti tres ».

23h30 Concert avec « Huntza ».

01h00 DJ Balpores.

04h00 Fermeture. Sous les halles de la mairie Place Henri Lacabanne Monein

dernière mise à jour : 2022-07-11 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Monein Adresse Monein Pyrénées-Atlantiques Sous les halles de la mairie Place Henri Lacabanne Ville Monein lieuville Sous les halles de la mairie Place Henri Lacabanne Monein Departement Pyrénées-Atlantiques

Monein Monein Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monein/

Fêtes locales Monein 2022-08-05 was last modified: by Fêtes locales Monein Monein 5 août 2022 Place Henri Lacabanne Sous les halles de la mairie Monein Pyrénées-Atlantiques

Monein Pyrénées-Atlantiques