Fêtes locales Momuy

Momuy

Fêtes locales Momuy, 10 juin 2022, Momuy.

2022-06-10 – 2022-06-12

Momuy Landes Momuy Le Comité des Fêtes de Momuy propose un programme aux petits oignons pour cette année !

Vendredi 10 juin

Pétanque nocturne à 20h suivi de Jeux de société avec l’association Tête à pitchoun

Ventes de sandwichs, frites et crêpes sur place. Samedi 11 juin

Matinée des enfants : Laserkids, Initiation cirque avec l’association Arti’Cirk. Petit moto.

A partir de 22h : Podium FunNight Dimanche 12 juin

11h : messe animée par l’harmonie d’Amou suivi d’vin d’honneur en musique et du repas communal

17h : course landaise formelle avec la ganaderia Dal

Momuy

