Fêtes locales Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Mauléon-Licharre, 11 juin 2022, Mauléon-Licharre. Fêtes locales Mauléon-Licharre

2022-06-11 16:30:00 – 2022-06-11 22:30:00

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre EUR 18 18 16h30 : jeux enfantins à l’école de la haute-ville

19h : animation musicale autours des bars et du fronton par “BOTAKANTU”

21 h : kantaldi à l’église de la Haute-Ville avec “OILARRAK” “XIBERROTARAK” et “Maider, Aliciaet Maider”

22h30 : discothèque géante avec Box’son 16h30 : jeux enfantins à l’école de la haute-ville

19h : animation musicale autours des bars et du fronton par “BOTAKANTU”

21 h : kantaldi à l’église de la Haute-Ville avec “OILARRAK” “XIBERROTARAK” et “Maider, Aliciaet Maider”

22h30 : discothèque géante avec Box’son 16h30 : jeux enfantins à l’école de la haute-ville

19h : animation musicale autours des bars et du fronton par “BOTAKANTU”

21 h : kantaldi à l’église de la Haute-Ville avec “OILARRAK” “XIBERROTARAK” et “Maider, Aliciaet Maider”

22h30 : discothèque géante avec Box’son comité

Mauléon-Licharre

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mauléon-Licharre Adresse Ville Mauléon-Licharre lieuville Mauléon-Licharre Departement Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Mauléon-Licharre 2022-06-11 was last modified: by Fêtes locales Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre 11 juin 2022 Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques