Fêtes locales Malaussanne

18 18 EUR 9h : marche de 6 km autour du village. 11h : sangria offerte pour l'ouverture des fêtes. 12h30 : repas du comité animé par OLIVIER JACQ. 12h/16h30 : animations pour les enfants et défilés de vélos décorés. 20h : feu d'artifice au City stade. 21h : HESTEYAM fait son karaoké chez Yanou, vente de tapas. 00h : bal du Comité. Comité des fêtes Malaussanne

