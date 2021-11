Fêtes locales Lourquen, 12 novembre 2021, Lourquen.

Fêtes locales Lourquen

2021-11-12 20:00:00 – 2021-11-14

Lourquen Landes Lourquen

6 6 EUR Vendredi : 20h soirée vino cervesa y tapas.

Samedi : 10h15 randonnée pédestre; 10h30 course à pied non chronométrée – 5 et 10 km – inscription dès 9h30, douches et vestiaires à disposition; 12h tiap (assiette espagno-lourquennoise, riz au lait et café); 20h repas (tourin, saumon en papillote, magret-frites, tartelette et café) ; 00h T’y picoles au Typic’Hall.

Dimanche : 12h apéritif-concert avec l’harmonie mugronnaise; 13h repas (velouté aux cèpes, daube de bœuf aux épices douces, fromage, pâtisserie, café et vin).

Jacqueline Macou – Pixabay

Lourquen

