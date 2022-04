Fêtes locales Lesgor, 16 septembre 2022, Lesgor.

Fêtes locales Lesgor

2022-09-16 – 2022-09-18

Lesgor Landes Lesgor

6 11 EUR VENDREDI 16

18h Animation des enfants

18h30 Remise des récompenses pour le concours de dessin

20h30 Repas champêtre sous chapiteau et sur inscription animé par « L’Esquipadge de la Luts »

SAMEDI 17

10h Randonnée Pédestre et VTT

10h Jeux de quilles (espace de jeu de « Lou Carriou »)

12h Grillades et apéritif du comité

15h Concours de pétanque communal Gratuit et sans récompense en doublette et sur invitation

15h30 Clown Bigoudi Animations, course de Draisienne

20h30 Repas champêtre sous chapiteau animé par « Banda Lous Dou Perchigat »

23h-00h30 Cécile Vivant

DIMANCHE 18

12h Apéritif

15h30 Bal à papa

Venez aux fêtes locales de Lesgor, au programme, des repas, de la danse, des animations pour petits et grands !

Lesgor

