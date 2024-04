Fêtes locales Lembeye, dimanche 4 août 2024.

Fêtes locales Lembeye Pyrénées-Atlantiques

12h vin d’honneur animé par In Vino Veritas.

19h course landaise aux arènes avec la Ganaderia De Maynus et la Cuadnila Olivier Barère.

20h soirée des jeunes du comité. Repas animé par le groupe Les A Coups Fun.

23h30 feu d’artifice en musique au stade municipal. .

Début : 2024-08-04

fin : 2024-08-04

place Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

