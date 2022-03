Fêtes locales Le Leuy Le Leuy Catégories d’évènement: Landes

Le Leuy

Fêtes locales Le Leuy

2022-08-06 – 2022-08-08

2022-08-06 – 2022-08-08

Le Leuy Landes Le Leuy 6 EUR PROGRAMME : SAMEDI 6 AOUT.

20H – Repas Champêtre et bal animé par DJ Gnolles DIMANCHE 7 AOUT.

10H30 – Messe en musique

12H – Apéritif – Concert animé par l’Harmonie du Cap de Gascogne

19H00 – Soirée tapas avec concert de “AMASSE”

23H Feu d’artifice LUNDI 8 AOUT.

Le Leuy

