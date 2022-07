Fêtes locales Laurède, 22 juillet 2022, Laurède.

Fêtes locales

Laurède Landes

2022-07-22 – 2022-07-24

Laurède

Landes

Laurède

10 1 EUR Marche, concours de pêche et de ball-trap, repas traditionnel et soirée bodega.

Dimanche : 17h course landaise de seconde – ganaderia Deyris, cuadrilla J. Lafitte et animation par l’Harmonie d’Hagetmau.

Anne Lanta

Laurède

dernière mise à jour : 2022-07-06 par