Fêtes locales Larbey, 11 juin 2022, Larbey.

Fêtes locales Larbey

2022-06-11 – 2022-06-12

Larbey 40250

Samedi : 9h30 Randonnée et course pédestre (10 km)

Ravitaillement à mi-parcours et collation à l’issue de la randonnée

17h Course landaise de seconde animée par l’Harmonie Mugronnaise

Ganaderia Nogues, Cuadrilla Caroline Larbere

20h30 Repas animé par la banda Los Escapateros

Menu : potage, sauce de langue, entrecôte-frites, salade-fromage, tarte aux pommes, café et vin compris

00h00 Bodega

Dimanche : 11h Messe en musique – Dépôt de gerbe au Monument aux morts

12h Concert animé par l’Harmonie Mugronnaise

13h Repas communal sur réservation

16h Jeu pour les enfants (orientation, etc…)

Jacqueline Macou – Pixabay

dernière mise à jour : 2022-05-23 par