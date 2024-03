Fêtes locales kantaldi (chants) Alos-Sibas-Abense, vendredi 22 mars 2024.

Fêtes locales kantaldi (chants) Alos-Sibas-Abense Pyrénées-Atlantiques

Le comité des fêtes vous attend à l’église du village.

Pour débuter les festivités, plusieurs chanteurs se produiront devant vous Anna et Marina, Monique et Anne, Léa et Anuxka, Jean et Dominique Uthurry, los Chuchos et les enfants de l’ikastola. À l’issue vous pourrez continuer la soirée sous le chapiteau installé sur le fronton. Venez nombreux. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Église d’Abense-de-Haut

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fêtes locales kantaldi (chants) Alos-Sibas-Abense a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Pays Basque