Fêtes locales Idaux-Mendy

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Idaux-Mendy, 12 mars 2022, Idaux-Mendy. Fêtes locales Idaux-Mendy

2022-03-12 – 2022-03-12

Idaux-Mendy Pyrénées-Atlantiques Idaux-Mendy 15 EUR Réception de la mascarade de Tardets-Alos.

9 h : barricades

13 h : repas ouvert à tous, au profit de l’école du R.P.I. Réservation avant le 06 mars

16 h : représentation de la mascarade

20 h : apéritif animé par Botakantu. Repas : salade de gésiers, cochon de lait-gratin dauphinois, russe, fromage, café, digestif

23 h : grand bal animé par Edantza.

Venez nombreux !

Atharratzeko eta Alozeko maskaradarekin.

9 h : barrikadak

13 h : bazkaria oroer zabalik, RPI eskolak antolatürik. Izena eman martxoaren 6en aitzin

16 h : herriko plazan, maskarada

20 h : züntzür bustitzea eta Botakantu horen animatzeko, aiharia : entsalada ahategearekin, xirrihüme lursagar gratinatuarekin, gazna, errusiar biskotxa, kafea eta ondokoa.

23 h : gaüko sonüa Edantza taldearekin.

Idaux-Mendy

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

