Fêtes locales Horsarrieu, 16 septembre 2021, Horsarrieu.

Fêtes locales 2021-09-16 – 2021-09-20

Horsarrieu Landes Horsarrieu

Jeudi 16 septembre : 20h30 – grand loto

Vendredi 17 septembre : 19h30 – repas traditionnel 15€

Samedi 18 septembre : 9h – concours de belote – 12h – paëlla – 17h – course landaise – 20h – repas en musique

Dimanche 19 septembre – 11h30 – défilé et récompenses pour les “vélos des fêtes” – 12h – apéro du comité en musique – 13h – grande anguillade 15€ – 15h30 – clown Bigoudi

Lundi 20 septembre – 10h – concours de quilles de 6 – 12h – apéritif et remise de prix

Anne Lanta

dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT Chalosse Tursan