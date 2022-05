Fêtes locales Hinx, 8 juillet 2022, Hinx.

Fêtes locales Hinx

2022-07-08 – 2022-07-10

Hinx Landes Hinx

Dimanche : 17h30 course landaise pour le championnat de promotion – Cuadrilla Bastien Moity, ganaderia Armagnacaise

Lundi : 19h course landaise de seconde – Cuadrilla Caroline Larbere, ganaderia Nogues

Et bien d’autres activités !

Le comité des fêtes ne nous a pas communiqué son programme.

+33 5 58 89 50 24

Hinx

