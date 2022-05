Fêtes locales Hagetmau, 29 juillet 2022, Hagetmau.

Fêtes locales Hagetmau

2022-07-29 – 2022-08-02

Hagetmau Landes

Pendant 5 jours et cinq nuits, Hagetmau vit au rythme de la fête et des bandas.

– Vendredi soir : spectacle “Patrick Sébastien trente ans de fiesta”

– Samedi matin : Foulées de la Chalosse et capéa de l’école taurine Jeune Aficion.

L’après-midi : animation des rues avec des bandas, novillada non piquée et en soirée, grande cavalcade avec les chars des quartiers.

– Dimanche après-midi : novillada et le soir Festival des Harmonies aux arènes.

– Lundi : Feria des enfants et radio crochet, suivi d’un karaoké avant la course des Cuisinières en soirée.

– Mardi, journée du Comice avec animations autour des traditions landaise : découverte du jeu de quilles de neuf, tonte des moutons et initiation à la course-landaise. Le Concours Landais clôturera les fêtes le soir avant le feu d’artifice.

Pendant toute la féria, repas dans les rues par les restaurants locaux et bals.

Pixabay

Hagetmau

dernière mise à jour : 2022-03-22 par OT Chalosse Tursan