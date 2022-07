Fêtes locales Hagetaubin, 16 juillet 2022, Hagetaubin.

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

2022-07-16 – 2022-07-16

Hagetaubin

Pyrénées-Atlantiques

Hagetaubin

12 EUR Départ de la 19ème marche dans le village

10h : tournoi de pétanque amateur

12h : repas des sportifs

14h : Grandes Olympiades

19h , à la Bodega : apéritif et repas animé par « Beer’Arn Brass

22h : Concert « The Useless Superheroes »

23h : Bal avec Pick Up

Départ de la 19ème marche dans le village

10h : tournoi de pétanque amateur

12h : repas des sportifs

14h : Grandes Olympiades

19h , à la Bodega : apéritif et repas animé par « Beer’Arn Brass

22h : Concert « The Useless Superheroes »

23h : Bal avec Pick Up

+33 6 70 84 25 49

Départ de la 19ème marche dans le village

10h : tournoi de pétanque amateur

12h : repas des sportifs

14h : Grandes Olympiades

19h , à la Bodega : apéritif et repas animé par « Beer’Arn Brass

22h : Concert « The Useless Superheroes »

23h : Bal avec Pick Up

Hagetaubin

dernière mise à jour : 2022-07-08 par