Hérault Nézignan-l’Évêque FÊTE LOCALE – SAMEDI 23/07/2022 – GRAND ORCHESTRE BOX SONG BAND

A partir de 17h – Espace PAPANOU Grand Orchestre BOX SONG BAND

Fête foraine

Menu Repas sur place et à table 15 € – Uniquement sur réservation obligatoire en ligne ou au 06 83 11 88 59

contact@fetonsnezignan.com +33 6 83 11 88 59 https://fetonsnezignan.com/

