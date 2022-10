Fêtes locales Gousse, 4 novembre 2022, Gousse.

Fêtes locales

Gousse Landes

2022-11-04 19:30:00 – 2022-11-06

Gousse

Landes

Gousse

14 14 EUR Vendredi : soirée tapas et huitres animée par les Giggles. Samedi : à partir de 10h, ateliers et jeux pour les enfants; 14h concours de pétanque communal; à partir de 19h30 repas cochon de lait et soirée bodega. Dimanche : 15h bal à papa avec Festival Musette.

Vendredi : soirée tapas et huitres animée par les Giggles. Samedi : à partir de 10h, ateliers et jeux pour les enfants; 14h concours de pétanque communal; à partir de 19h30 repas cochon de lait et soirée bodega. Dimanche : 15h bal à papa avec Festival Musette.

Jackin – Fotolia

Gousse

dernière mise à jour : 2022-10-21 par