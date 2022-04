Fêtes locales Goos, 22 juillet 2022, Goos.

Fêtes locales Goos

2022-07-22 20:00:00 – 2022-07-24

Goos Landes Goos

3 18 EUR Vendredi :

Foulées goossoises (course nature 5 et 10 km)

Soirée moules-frites animée par un DJ

Samedi :

L’après-midi – Jeux pour enfants et adultes

Soirée repas animée par un DJ

Dimanche :

Messe en musique

Apéritif avec animation musicale

Pique-nique sous les tilleuls

Fin d’après-midi – Danses sévillanes et apéritif-tapas

+33 6 88 59 14 52

Goos

