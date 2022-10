Fêtes locales Garlède-Mondebat Garlède-Mondebat Catégories d’évènement: Garlède-Mondebat

Pyrnes-Atlantiques

Fêtes locales Garlède-Mondebat, 29 octobre 2022, Garlède-Mondebat. Fêtes locales

Au foyer Garlède-Mondebat Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn

2022-10-29 – 2022-10-29 Garlède-Mondebat

Pyrnes-Atlantiques Garlède-Mondebat 16 16 EUR 14h : jeux pour les enfants.

20h : repas communal animé par Beer’ar Brass.

A partir de minuit : bal animé par Podium System D. 14h : jeux pour les enfants.

20h : repas communal animé par Beer’ar Brass.

A partir de minuit : bal animé par Podium System D. Libre de droit

Garlède-Mondebat

dernière mise à jour : 2022-10-10 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Garlède-Mondebat, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Garlède-Mondebat Adresse Au foyer Garlède-Mondebat Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn Ville Garlède-Mondebat lieuville Garlède-Mondebat Departement Pyrnes-Atlantiques

Fêtes locales Garlède-Mondebat 2022-10-29 was last modified: by Fêtes locales Garlède-Mondebat Garlède-Mondebat 29 octobre 2022 Au foyer Garlède-Mondebat Pyrnes-Atlantiques OT Nord Béarn Garlède-Mondebat Pyrnes-Atlantiques

Garlède-Mondebat Pyrnes-Atlantiques