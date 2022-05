Fêtes locales de Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse, 14 juillet 2022, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Fêtes locales de Saint Vincent de Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse

2022-07-14 – 2022-07-17

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230

Tout un programme d’animations pendant 4 jours !

Jeudi 14 :

Journée des enfants au parc des arènes

Foulée tyrossaise

Inauguration en Yemé

Repas sardinade par école de rugby

Vendredi 15 :

Tyrosse l’épicurienne

Braderie commercants

Mis en avant des bars et restaurants

Repas des esquives au parc des arènes + concert pacha mama

Samedi 16 :

Fête populaire

Marche et concours d’omelette

Pique nique géant et art de la rue

Initiation pelote avec pelote passion

Course landaise aux arènes

Repas par le handball

Dimanche 17 :

Tauromachie

Défilé de char

Novillada et corridas

Repas le midi par loisirs pédestre

Concert mairie

Feu d’artifice au stade

Fête foraine au foirail

Courses de trottinettes tous les jours

Bodega de l’association “nulle bar ailleurs” place du midi

Mairie-Tyrosse_Landes Atlantique Sud

dernière mise à jour : 2022-05-23 par