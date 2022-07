Fêtes locales Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes Repas avec spectacle cabaret du duo Jeanne lise et Emeric » ALEGRIA »

Repas spectacle cabaret « Alegria » , par le Jeanne lise et Emeric. Tarif : 13 €, 6 € enfants. +33 6 23 64 78 57

