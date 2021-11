Fêtes locales Clèdes, 20 novembre 2021, Clèdes.

Fêtes locales Clèdes

2021-11-20 – 2021-11-21

Clèdes Landes Clèdes

Samedi, soirée produits du terroir animée par le collectif La Frangine et Get Sound avec son spectacle : The Show Must Go One.

Au choix : vin du Tursan, bar et garbure du comité des fêtes, canard de la ferme du Chay, axoa de veau et fromage de vache de la ferme Lorthe, paella de la poissonnerie d’Arzacq et la farandole de gâteaux d’Emma à Doazit.

Dimanche apéritif et repas Gascon sur réservation. 15h Concours de gâteaux le meilleur pâtissier du coin.

Comité des Fêtes de Clèdes

Clèdes

