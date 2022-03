Fêtes locales Classun, 1 avril 2022, Classun.

Fêtes locales Classun

2022-04-01 – 2022-04-03

Classun Landes Classun

8 EUR Le Comité Des Fêtes de Classun est ravi de vous dire que cette année c’est LA BONNE !

Nous revenons de loin, ces fêtes de villages que nous aimons tant nous ont tellement manquées!

Nous vous attendons motivé comme jamais pour danser, jouer, manger dans les plus pures traditions landaises !

Cette année en plus de notre cher repas traditionnel du vendredi soir nous vous attendons samedi pour un programme différent, OUI on sait se renouveler !

Pour les petits, notre réputation n’est plus à faire chaque année vous avez été de plus en plus nombreux à féliciter le travail de nos super NANAS organisatrices de jeux toujours plus fous et déjantés

Nous vous proposons ensuite Un Concours de BEER PONG, choisissez bien vos partenaires !

Et pour ce qui veulent nous organisons également un SUPER CONCOURS DE BELOTE

Et nous allons finir par un dimanche coursaïre comme on les aime !

+33 6 76 92 18 22

CDF Classun

Classun

