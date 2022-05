Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn), 25 juin 2022, Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn). Fêtes locales Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25

Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) Pyrénées-Atlantiques 2 EUR Marche 9 km (inscription sur place)

12h Grillades

13h Concours de molky

15h30 Spectacle interactif avec mini-boum avec le clown Zygo

19h30 Apéro cocktail des tropiques

20h30 Repas communal avec le traiteur l’Hospital. Menu adulte : Assiette de charcuterie, canard du sud-ouest, gratin pomme de terre, fromage, moelleux chocolat, café et vin. Menu enfant: Assiette de charcuterie, chips, glace.

Castillon (Canton d’Arthez-de-Béarn)

