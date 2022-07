Fêtes locales Castétis Castétis Catégories d’évènement: Castétis

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Castétis, 7 août 2022, Castétis. Fêtes locales

50 route de Clamonde Salle des fêtes Castétis Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes 50 route de Clamonde

2022-08-07 08:30:00 – 2022-08-07

Salle des fêtes 50 route de Clamonde

Castétis

Pyrénées-Atlantiques Castétis EUR 8 Sortie VTT encadrée, parcours de 35 à 40 kms. Ouvert à tous, venir avec son VTT en bon état.

11h Messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts à l’église.

12h Vin d’honneur suivi d’un pique-nique géant aux abords de la mairie.

15h Inter-quartiers avec la participation des quartiers : Lafleur, Noarrieu, Clamondé et Lamarcade, Lacarrère.

19h Repas : lomos, piperade, fruits. Sans réservation. Sortie VTT encadrée, parcours de 35 à 40 kms. Ouvert à tous, venir avec son VTT en bon état.

11h Messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts à l’église.

12h Vin d’honneur suivi d’un pique-nique géant aux abords de la mairie.

15h Inter-quartiers avec la participation des quartiers : Lafleur, Noarrieu, Clamondé et Lamarcade, Lacarrère.

19h Repas : lomos, piperade, fruits. Sans réservation. Sortie VTT encadrée, parcours de 35 à 40 kms. Ouvert à tous, venir avec son VTT en bon état.

11h Messe solennelle suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts à l’église.

12h Vin d’honneur suivi d’un pique-nique géant aux abords de la mairie.

15h Inter-quartiers avec la participation des quartiers : Lafleur, Noarrieu, Clamondé et Lamarcade, Lacarrère.

19h Repas : lomos, piperade, fruits. Sans réservation. Pixabay

Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: Castétis, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Castétis Adresse Castétis Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes 50 route de Clamonde Ville Castétis lieuville Salle des fêtes 50 route de Clamonde Castétis Departement Pyrénées-Atlantiques

Castétis Castétis Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castetis/

Fêtes locales Castétis 2022-08-07 was last modified: by Fêtes locales Castétis Castétis 7 août 2022 50 route de Clamonde Salle des fêtes Castétis Pyrénées-Atlantiques

Castétis Pyrénées-Atlantiques