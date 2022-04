Fêtes locales Cassen Cassen Catégories d’évènement: CASSEN

Landes

Fêtes locales Cassen, 9 juin 2022, Cassen. Fêtes locales Cassen

2022-06-09 – 2022-06-12

Cassen Landes Cassen 15 15 EUR Jeudi : 20h30 loto

Vendredi : 19h30 soirée moules-frites

Samedi : 10h animation enfants, 14h30 concours de pêche -16 ans, 15h concours de pétanque, 20h repas animé par Jean Mi Animation (potage, cœurs persillés, entrecôtes-frites, salade fromage, glace)

Dimanche : 11h messe en musique, 16h spectacle, 20h repas de clôture poulet à l’oignon. Jeudi : 20h30 loto

Vendredi : 19h30 soirée moules-frites

Samedi : 10h animation enfants, 14h30 concours de pêche -16 ans, 15h concours de pétanque, 20h repas animé par Jean Mi Animation (potage, cœurs persillés, entrecôtes-frites, salade fromage, glace)

Dimanche : 11h messe en musique, 16h spectacle, 20h repas de clôture poulet à l’oignon. +33 6 79 92 86 50 Jeudi : 20h30 loto

Vendredi : 19h30 soirée moules-frites

Samedi : 10h animation enfants, 14h30 concours de pêche -16 ans, 15h concours de pétanque, 20h repas animé par Jean Mi Animation (potage, cœurs persillés, entrecôtes-frites, salade fromage, glace)

Dimanche : 11h messe en musique, 16h spectacle, 20h repas de clôture poulet à l’oignon. Cassen

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: CASSEN, Landes Autres Lieu Cassen Adresse Ville Cassen lieuville Cassen Departement Landes

Cassen Cassen Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassen/

Fêtes locales Cassen 2022-06-09 was last modified: by Fêtes locales Cassen Cassen 9 juin 2022 Cassen Landes

Cassen Landes