Fêtes Locales Carcen-Ponson Carcen-Ponson Catégories d’évènement: Carcen-Ponson

Landes

Fêtes Locales Carcen-Ponson, 31 août 2022, Carcen-Ponson. Fêtes Locales Carcen-Ponson

2022-08-31 – 2022-09-04

Carcen-Ponson Landes Carcen-Ponson Au programme des fêtes : MERCREDI 31 AOUT

20h30 Grand Loto du Comité des Fêtes VENDREDI 2 SEPTEMBRE

20h Soirée Moules-Frites

22h Spectacle Cabarret « Unisson » Gratuit

23h Bodega avec DJ SAMEDI 3 SEPTEMBRE

15h Concours de Pétanque communal en doublette

20h Repas Champêtre – Inscriptions au 05 58 73 44 03 / 06 48 71 16 11 Bal à Papa avec Super Musette

Bodega des Jeunes avec DJ DIMANCHE 1 SEPTEMBRE

11h Messe

12h Apéro Tapas

14h30 Concours de Pétanque communal à la mêlée et sur invitation

