Fêtes locales Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

Landes

Fêtes locales Carcarès-Sainte-Croix, 3 septembre 2022, Carcarès-Sainte-Croix. Fêtes locales Quartier Sainte-Croix Eglise de Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-04 18:00:00 Quartier Sainte-Croix Eglise de Sainte-Croix

Carcarès-Sainte-Croix Landes 8 EUR Au programme des Fêtes du quartier de Sainte-Croix : SAMEDI 3

9h Ball-trap intercommunal amateur organisé par l’ACCA de Carcarès-Ste-Croix durant toute la journée DIMANCHE 4

11h Messe

12h30 Apéritif

Quartier Sainte-Croix Eglise de Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix

