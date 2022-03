Fêtes Locales Carcarès-Sainte-Croix Carcarès-Sainte-Croix Catégories d’évènement: Carcarès-Sainte-Croix

Landes

Fêtes Locales Carcarès-Sainte-Croix, 10 juin 2022, Carcarès-Sainte-Croix. Fêtes Locales Carcarès-Sainte-Croix

2022-06-10 – 2022-06-12

Carcarès-Sainte-Croix Landes Carcarès-Sainte-Croix 11 EUR VENDREDI 10 JUIN 20h Repas

Entrecôte – frites maison – salade & fromage

pastis – café – vin compris

Animation : concert « les gésiers en salade » 23h Soirée bodega avec 100 pour son SAMEDI 11 JUIN 10h30 Concours de Pétanque

grillades le midi

15h grand jeu pour les enfants

15h-17h découverte du paysage et du patrimoine de la commune à pied (6km – tout public) 20h Repas

Tourin – anguilles – magret & haricots verts

– salade & fromage – glace – café – vin compris

Menu enfant sans anguilles

Vente de tickets dès 19h Animation musicale « Los Picaros » 23h Soirée bodega avec 100 pour son DIMANCHE 12 JUIN 10h30 Messe en musique animée par l’Harmonie Tarusate

12h15 Vente de pâtisseries & concert

13h Apéro – tapas

16h Concours de Belote 19h Repas cœurs en persillade

