Pyrénées-Atlantiques Buros 16 16 EUR 19 : ouverture des buvettes.

19h30 : ouverture des fêtes : présentation et remise des clefs du village

21h : grand repas du village (sur inscription)

+33 6 52 26 48 76

