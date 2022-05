Fêtes locales Brassempouy Brassempouy Catégories d’évènement: Brassempouy

Landes

Fêtes locales Brassempouy, 25 mai 2022, Brassempouy.

2022-05-25 – 2022-05-29

Brassempouy Landes – Mercredi :

19h : soirée jeux de société

– Jeudi :

9h – Concours de pêche (inscriptions dès 8h – 10€ adultes et 5€ enfants)

15h – Bal avec l’orchestre Super Musett’

20h30 – Repas à 10€ sur inscriptions (07 85 54 40 95) suivi d’une soirée bodéga

– Vendredi : 19h30 – Marché fermier animé

– Samedi : 9h – Randonnée pédestre au profit de la Holi (inscription dès 8h30 – 3€)

15h – Concours de pétanque (en doublettes – inscriptions dès 14h30)

15h30 – Jeux pour enfants avec Terra Pitchoun

20h – Repas communal (13,50€ – sur inscriptions au 07 85 54 40 95 avant le jeudi 26 mai)

23h30 – Bodéga Géante

– Dimanche : 11h – Messe en musique avec l’harmonie d’Amou

12h30 – Apéritif en musique offert par la municipalité

Brassempouy

