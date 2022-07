Fêtes locales Biron Biron Catégories d’évènement: Biron

Pyrénées-Atlantiques Biron EUR 0 Marche et exposition d’anciennes voitures.

10h30 Messe.

10h à 12h Concours de pêche enfant au lac des Barthes. Maximum 11 ans.

12h Vin d’honneur.

13h à 18h Structures gonflables pour les enfants, balade à poney.

15h Chasse au trésor au stade. Maximum 11 ans.

