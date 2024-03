Fêtes locales Place du fronton Bidache, samedi 20 juillet 2024.

Fêtes locales Place du fronton Bidache Pyrénées-Atlantiques

De nombreuses animations pour les petits et les grands: randonnée dans le village, bal, manèges pour les enfants, et bien plus encore. Buvette et restauration sur place.

Détail du programme bientôt disponible. .

Début : 2024-07-20

fin : 2024-07-20

Place du fronton Bourg

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.bidache@gmail.com

L’événement Fêtes locales Bidache a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Pays Basque