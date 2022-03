Fêtes locales Bégaar Bégaar Catégories d’évènement: Bégaar

Landes

Fêtes locales Bégaar, 27 juillet 2022, Bégaar.

2022-07-27 – 2022-08-01

Bégaar Landes Bégaar 13 EUR MERCREDI 27 JUILLET

21h Loto-Bingo du groupe Folklorique Lous Lanusquets

JEUDI 28 JUILLET

19h15 Trail du Luzou 5 ou 10 km

VENDREDI 29 JUILLET

20h30 Repas du groupe Folklorique Lous Lanusquets

23h Bodega du foyer des jeunes

SAMEDI 30 JUILLET

9h30 Concours de pétanque communal

15h à 18 h Laser kid pour les enfants à partir de 4 ans

17h30 Toro Ball suivie du repas du Comité des fêtes

21h15 spectacle CRASY suivie de la Bodega du foyer des jeunes

DIMANCHE 31 JUILLET

10h30 Messe

12h30 Apéritif aux arènes

Concert de l’harmonie Tarusate et spectacle des petits échassiers du groupe folklorique lous Lanusquets de Bégaar

17h30 Course Landaise Formelle

20h Repas du foyer des jeunes

22h Bodega du foyer des jeunes

LUNDI 1er AOUT

9h Concours de pétanque communal sur invitation

18h30 Concours de cocardes

20h Repas du Comité des Fêtes

23h Feux d’Artifice

