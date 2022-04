Fêtes locales Aubagnan, 4 mai 2022, Aubagnan.

Fêtes locales au bourg Arènes Aubagnan

2022-05-04 – 2022-05-08 au bourg Arènes

Aubagnan Landes Aubagnan

Venez goûter aux fêtes landaises, ce sont parmi les premières !

Mercredi à 20h30 : loto

Vendredi à 21 h : repas ouvert à tous animé par la banda Lou Faïences et DJ Romain.

Samedi à 12 h : beefsteack traditionnel au restaurant des 4 cantons – à 15 h jeux pour les enfants avec la troupe Au-Ba-Oops et à 20h30 repas moule frites et soirée bodega au restaurant des 4 Cantons. Animation de la Bodega par Romain.

Dimanche journée coursayre : à 10 h45 première course landaise – à 13h repas de l’Aficion et à 17 h seconde course landaise. A 21h : soirée “Liquidation” – tapas.

Anne Lanta

au bourg Arènes Aubagnan

