Fêtes locales Astis Astis Catégories d’évènement: Astis

Pyrénées-Atlantiques

Fêtes locales Astis, 2 juillet 2022, Astis. Fêtes locales

Astis Pyrénées-Atlantiques

2022-07-02 – 2022-07-02 Astis

Pyrénées-Atlantiques Astis 5 7 EUR 13h45 : pétanque en doublette.

14h30 : châteaux gonflables et pêche aux canards.

19h30 : apéritif tapas.

21h : repas moules frites.

Bal animé DJ Ju. 13h45 : pétanque en doublette.

14h30 : châteaux gonflables et pêche aux canards.

19h30 : apéritif tapas.

21h : repas moules frites.

Bal animé DJ Ju. 13h45 : pétanque en doublette.

14h30 : châteaux gonflables et pêche aux canards.

19h30 : apéritif tapas.

21h : repas moules frites.

Bal animé DJ Ju. Google

Astis

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Astis, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Astis Adresse Astis Pyrénées-Atlantiques Ville Astis lieuville Astis Departement Pyrénées-Atlantiques

Astis Astis Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/astis/

Fêtes locales Astis 2022-07-02 was last modified: by Fêtes locales Astis Astis 2 juillet 2022 Astis Pyrénées-Atlantiques

Astis Pyrénées-Atlantiques