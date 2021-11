Arget Arget 64410, Arget Fêtes locales Arget Arget Catégories d’évènement: 64410

Arget

Fêtes locales Arget, 5 novembre 2021, Arget. Fêtes locales Arget

2021-11-05 – 2021-11-05

Arget 64410 Arget Repas traditionnel ouvert à tous sur réservation. Garbure, Tourte au foie gras, Magret au barbecue et ses haricots verts, fromage de pays salade, charlotte poire chocolat, vin compris. Animation musicale par Bruno Calvo. Repas traditionnel ouvert à tous sur réservation. Garbure, Tourte au foie gras, Magret au barbecue et ses haricots verts, fromage de pays salade, charlotte poire chocolat, vin compris. Animation musicale par Bruno Calvo. Repas traditionnel ouvert à tous sur réservation. Garbure, Tourte au foie gras, Magret au barbecue et ses haricots verts, fromage de pays salade, charlotte poire chocolat, vin compris. Animation musicale par Bruno Calvo. Cté des fêtes Arget

Arget

dernière mise à jour : 2021-10-29 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: 64410, Arget Autres Lieu Arget Adresse Ville Arget lieuville Arget