Fêtes locales Alos-Sibas-Abense, samedi 23 mars 2024.

Le comité des fêtes vous invite à Alos pour ses traditionnelles fêtes. Les animations débuteront par les barricades organisées, cette année à Abense, à Alos, à Sibas et au bar Prefosta, à Tardets.

À l’issue, un repas, ouvert à tous, vous sera proposé avec, au menu oeufs mimosas & charcuteries, axoa & son riz, fromage, tartes aux pommes, café et digestifs. L’après-midi, vous pourrez assister à la représentation de la mascarade. Elle se déroulera sous chapiteau en cas de pluie. En fin de journée, l’apéritif sera animé par Team B tsarangak. Le repas du soir sera composé de salade de gésiers, de cochon de lait, de Russe et, pour terminé, café et digestif vous permettra d’attendre le bal, animé par le groupe Patchamama. Sur réservation auprès du comité des fêtes via leur compte instagram ou par téléphone. 18 18 EUR.

Début : 2024-03-23 08:45:00

fin : 2024-03-23

Alos-Sibas-Abense 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

